Conte: “Sullo stato di emergenza decideremo dopo il confronto con il Parlamento” (Di venerdì 2 ottobre 2020) La conferenza stampa di Giuseppe Conte dopo il Consiglio Europeo straordinario. BRUXELLES (BELGIO) – Al termine della seconda giornata del Consiglio Europeo straordinario, il premier Conte ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione dopo i lavori a Bruxelles. Consiglio Europeo straordinario, la conferenza stampa del premier Conte Al termine del Consiglio Europeo il premier Conte è intervenuto in conferenza stampa: “Si sono conclusi i lavori del Consiglio Europeo. Abbiamo affrontato le varie crisi geopolitiche, quelle più attuali …. Nella seconda giornata la discussione si è incentrata sui temi che erano all’ordine del giorno. Poi la discussione si è concentrata per lo più sull’evoluzione ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020) La conferenza stampa di Giuseppeil Consiglio Europeo straordinario. BRUXELLES (BELGIO) – Al termine della seconda giornata del Consiglio Europeo straordinario, il premierha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazionei lavori a Bruxelles. Consiglio Europeo straordinario, la conferenza stampa del premierAl termine del Consiglio Europeo il premierè intervenuto in conferenza stampa: “Si sono conclusi i lavori del Consiglio Europeo. Abbiamo affrontato le varie crisi geopolitiche, quelle più attuali …. Nella seconda giornata la discussione si è incentrata sui temi che erano all’ordine del giorno. Poi la discussione si è concentrata per lo più sull’evoluzione ...

