Com'è una vita da scienziata? (Di venerdì 2 ottobre 2020) C'è il sorriso sul volto delle donne della scienza. Lo mostrano le foto delle scienziate in mostra (fino al 1 novembre 2020) all'Acquario Civico di Milano all'interno della rassegna I talenti delle donne. La mostra, Una vita da scienziata, presenta volti e competenze di grandi scienziate italiane, protagoniste del progetto #100esperte – 100 donne contro gli stereotipi", ideato e curato da Fondazione Bracco, nato per valorizzare la grande esperienza femminile in settori spesso ancora percepiti come di dominio maschile.

