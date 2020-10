Chiara Ferragni è incinta. A dare la notizia il piccolo Leone. Fedez emozionato (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’influencer e il rapper milanese confermano: in arrivo un secondo figlio. Ad annunciarlo il primogenito, Leone. Ora il toto nome Finalmente è arrivata la notizia che tutti aspettavamo. Per Chiara Ferragni e Fedez arriva il secondo figlio. La conferma era attesa da tanto e oramai tutti i followers se l’aspettavano. Infatti giorni fa, la bellissima … L'articolo Chiara Ferragni è incinta. A dare la notizia il piccolo Leone. Fedez emozionato proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’influencer e il rapper milanese confermano: in arrivo un secondo figlio. Ad annunciarlo il primogenito,. Ora il toto nome Finalmente è arrivata lache tutti aspettavamo. Perarriva il secondo figlio. La conferma era attesa da tanto e oramai tutti i followers se l’aspettavano. Infatti giorni fa, la bellissima … L'articolo. Alailproviene da leggilo.org.

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - 6000sardine : Un minuto di silenzio per i social media manager di #Salvini che dopo settimane di preparativi per lanciare il proc… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: La famiglia Ferragnez cresce e aspetta l'arrivo di un altro bebé: Chiara Ferragni è incinta e a darne l'annuncio è Chiara F… - mikvhd86 : RT @Zziagenio78: +++CODACONS DENUNCIA CHIARA FERRAGNI PERCHÉ L'ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA NON DOVEVA ESSERE DATO SU INTAGRAM MA DALL'ARCANGE… -