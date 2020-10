Calciomercato Juventus, scambio col Milan: Paratici offre un esterno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Juventus – La rosa di Andrea Pirlo è sempre alla ricerca di un quarto attaccante, un jolly dell’attacco che possa, all’occorrenza, essere il vice di Morata. Inizialmente l’ipotesi più concreta sembrava un ritorno di Moise Kean dall’Everton, l’attaccante italiano avrebbe accettato volentieri il ritorno a Torino. Ma la società inglese frenerebbe la trattativa che doveva chiudersi con un prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore, l’ultima indiscrezione di mercato, com’è riportato anche su ‘tuttojuve.com‘ parlerebbe di un importante scambio fra giovanissimi nell’asse Torino-Milano. Calciomercato Juventus, Frabotta per Colombo Frabotta per Colombo. Il giovane attaccante ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 2 ottobre 2020)– La rosa di Andrea Pirlo è sempre alla ricerca di un quarto attaccante, un jolly dell’attacco che possa, all’occorrenza, essere il vice di Morata. Inizialmente l’ipotesi più concreta sembrava un ritorno di Moise Kean dall’Everton, l’attaccante italiano avrebbe accettato volentieri il ritorno a Torino. Ma la società inglese frenerebbe la trattativa che doveva chiudersi con un prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore, l’ultima indiscrezione di mercato, com’è riportato anche su ‘tuttojuve.com‘ parlerebbe di un importantefra giovanissimi nell’asse Torino-o., Frabotta per Colombo Frabotta per Colombo. Il giovane attaccante ...

