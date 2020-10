(Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - PESCARA, 02 OTT - "L'esposto di alcunidi. Preferisco non parlarne per evitare pubblicità che probabilmente è il loro unico intento". Questo il commento del ...

AnsaAbruzzo : Calcio: Oddo, iniziativa avvocati di Perugia? Incommentabile - Perugia : Calcio: Oddo, iniziativa avvocati di Perugia? Incommentabile: Laconico il tecnico pescarese su iniziativa legali pe… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Perugia, #Oddo: 'Esposto degli avvocati contro di me? Incommentabile' - sportface2016 : #Perugia, #Oddo: 'Esposto degli avvocati contro di me? Incommentabile' - vivereperugia : Calcio: Avvocati perugini contro Oddo, Esposto alla Procura Figc -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Oddo

Questo il commento del tecnico del Pescara ed ex allenatore del Perugia, Massimo Oddo, sull'iniziativa di 20 avvocati perugini che due giorni fa avevano presentato un esposto alla Procura della ..."L'esposto di alcuni avvocati di Perugia ? Incommentabile. Preferisco non parlarne per evitare pubblicità che probabilmente è il loro unico intento". Questo il commento del tecnico del Pescara ed ex a ...