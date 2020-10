Bologna, Hickey si presenta: «Qui posso crescere» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il neo acquisto del Bologna Aaron Hickey si è presentato in conferenza stampa Aaron Hickey, neo acquisto del Bologna per la fascia mancina, ha già convinto tutti al suo esordio nella partita contro il Parma. Lo scozzese classe 2002 si è presentato in conferenza stampa. Bologna – «Sono andato a visitare diversi club ma ho scelto Bologna perché credo che qui io possa avere ottime opportunità di crescita. Qui non mi è stato garantita la possibilità di giocare, lotto come tutti per un posto in squadra. Ci sono tanti giovani e tanti giocatori di diverse nazionalità che parlano bene inglese, quindi riesco a rapportarmi al meglio con tutti». ESORDIO COL PARMA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il neo acquisto delAaronsi èto in conferenza stampa Aaron, neo acquisto delper la fascia mancina, ha già convinto tutti al suo esordio nella partita contro il Parma. Lo scozzese classe 2002 si èto in conferenza stampa.– «Sono andato a visitare diversi club ma ho sceltoperché credo che qui io possa avere ottime opportunità di crescita. Qui non mi è stato garantita la possibilità di giocare, lotto come tutti per un posto in squadra. Ci sono tanti giovani e tanti giocatori di diverse nazionalità che parlano bene inglese, quindi riesco a rapportarmi al meglio con tutti». ESORDIO COL PARMA ...

BfcOfficialPage : ?? | UFFICIALE! Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Bologna ???? ????'?? ???????? ?????? ????'?? ???????? ?????????????? #WeAreOne - simonegraziosi2 : RT @BfcOfficialPage: ?? | #Hickey: “Giocare a Bologna per me è incredibile, ho la chance di condividere lo spogliatoio con grandi campioni”… - BfcOfficialPage : ?? | #Hickey: “Giocare a Bologna per me è incredibile, ho la chance di condividere lo spogliatoio con grandi campion… - UgoBaroni : RT @GoalItalia: Aaron Hickey, il talento di Scozia che ha preferito il Bologna al Bayern ?????????????????? - tifosidownunder : RT @GoalItalia: Aaron Hickey, il talento di Scozia che ha preferito il Bologna al Bayern ?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Hickey LIVE TMW - Bologna, Hickey: "Bologna, grande opportunità. Hanno tutti fiducia in me" TUTTO mercato WEB Aaron Hickey, Bologna: perché comprarlo (e perché no) al Fantacalcio.

Cambia la Serie A: la presentazione di ogni acquisto, la fantascheda, le statistiche ed i fantaconsigli indispensabili in sede d'asta ...

La storia del Bologna nel tunnel dello stadio: visite guidate

Ci sono tutti, dalla A di Emilio Arnstein alla Z di Theodoros Zagorakis. Più di novecento volti che hanno contribuito, chi con una sola presenza, chi ...

Cambia la Serie A: la presentazione di ogni acquisto, la fantascheda, le statistiche ed i fantaconsigli indispensabili in sede d'asta ...Ci sono tutti, dalla A di Emilio Arnstein alla Z di Theodoros Zagorakis. Più di novecento volti che hanno contribuito, chi con una sola presenza, chi ...