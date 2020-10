Anch' io ci sono passata | il post di Chrissy Teigen libera il dolore di chi ha vissuto l' aborto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) You were just around the corner.I run to catch your face,then wake to find my empty armsYou’re gone, without a trace.“Tu eri appena dietro l’angolo / corro per catturare il tuo viso / poi mi sveglio e scopro le mie braccia vuote / Te ne sei andato, senza lasciare traccia”:questi i versi di una poesia che una mamma ha scritto al suo bambino mai nato e che ha voluto condividere con, moglie di John Legend. Con una serie di scatti in bianco e nero, crudi e reali, la celebre coppia ha rivelato su Instagram di aver perso, a metà gravidanza, il figlio Jack. L’annuncio ha toccato un nervo scoperto: ildella modella è stato tempestato da una valanga di testimonianze. Migliaia di utenti hanno condiviso le proprie storie diin una specie ...