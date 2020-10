“Voglio farlo con te”. GF Vip, la confessione hot di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli (Di giovedì 1 ottobre 2020) E al GF Vip Elisabetta Gregoraci finalmente si sbottona. No, non su Flavio Briatore: dell’ex marito ha già parlato molto in questi giorni, lanciando anche diverse frecciatine che l’imprenditore ha poi rispedito al mittente. In breve Briatore, che già aveva in passato aveva criticato la scelta della conduttrice e showgirl di entrare nella Casa, si è detto pronto a ridurre l’assegno di mantenimento dopo le dichiarazioni della ex sui sacrifici fatti durante il loro matrimonio e sulla sua esigenza di avere maggiore autonomia. Elisabetta Gregoraci, inoltre, ha anche confessato ai suoi coinquilini che l’ex manager di Formula Uno le ha fatto più di uno sgarro in 13 anni di matrimonio. Tra i tanti uno dei più gravi quello di non essersi presentato ai funerali ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) E al GF Vipfinalmente si sbottona. No, non su Flavio Briatore: dell’ex marito ha già parlato molto in questi giorni, lanciando anche diverse frecciatine che l’imprenditore ha poi rispedito al mittente. In breve Briatore, che già aveva in passato aveva criticato la scelta della conduttrice e showgirl di entrare nella Casa, si è detto pronto a ridurre l’assegno di mantenimento dopo le dichiarazioni della ex sui sacrifici fatti durante il loro matrimonio e sulla sua esigenza di avere maggiore autonomia., inoltre, ha anche confessato ai suoi coinquilini che l’ex manager di Formula Uno le ha fatto più di uno sgarro in 13 anni di matrimonio. Tra i tanti uno dei più gravi quello di non essersi presentato ai funerali ...

MClapton62 : Ieri non ho potuto farlo. Lo farò oggi. AUGURI AUGURI AL GRANDE @renatozer0 Voglio fargli gli auguri con una sua s… - TristeEbbasta : La retribuzione è molto bassa, in realtà nemmeno mi converrebbe ma voglio farlo e voglio fare esperienza. A me sta bene così - giuggiulu_ : @sestosesso antropologica e sociale, non biologica o naturale. Non sto dicendo che *dovremmo* istituire 'un terzo s… - lamentosstories : Non voglio sapere come sarebbe stato se non avessi specificato che folklore era pure carino e diverso dal suo solit… - jelly32491531 : #upas voglio che Roberto Ferri vada dal ragazzo che mi piace a dirgli che 'un secondo rifiuto è immorale'...dai Rob… -

Ultime Notizie dalla rete : “Voglio farlo L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive Fortune Italia