Valentina Pitzalis assolta | esultano Gessica Notaro e Selvaggia Lucarelli

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Archiviata la vicenda didalle accuse dell’ex suocera:. Quella diè la vicenda kafkiana di una donna che da vittima per anni è stata considerata la carnefice, fino alla sentenza odierna. Nel 2011, ha rischiato la vita a causa del suo ex marito: questi con …

Il caso Valentina Pitzalis è definitivamente chiuso: il Tribunale di Cagliari ha emesso oggi, giovedì 1 ottobre, l’ordinanza che dispone l’archiviazione dell’indagine per omicidio volontario e ...Sfigurata per tutta la vita dall'ex marito che non si rassegnava alla separazione, si è ritrovata indagata per ben tre anni con l'accusa di omicidio volontario. Oggi il Gip l'ha liberata dalle accuse ...