Uomini e Donne oggi, Jessica e il gesto speciale per Davide (Di giovedì 1 ottobre 2020) oggi la puntata di Uomini e Donne è dedicata al Trono Classico, in particolare a Jessica Antonini e Davide Lorusso. La tronista, sin da subito, ha dimostrato di essere molto interessata al corteggiatore. Quest’ultimo non ha mai avuto dei rivali, sebbene lei abbia iniziato una conoscenza anche con Simone. In effetti, il secondo si è … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 1 ottobre 2020)la puntata diè dedicata al Trono Classico, in particolare aAntonini eLorusso. La tronista, sin da subito, ha dimostrato di essere molto interessata al corteggiatore. Quest’ultimo non ha mai avuto dei rivali, sebbene lei abbia iniziato una conoscenza anche con Simone. In effetti, il secondo si è … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

MarioManca : Dopo anni di insulti e di complessi, di gente che le diceva che pesava troppo e che ogni volta che la vedeva in tv… - Viminale : Solidarietà del ministro #Lamorgese agli agenti di #Polizia aggrediti a Cittadella in una rissa e condanna per «ogn… - mattiafeltri : #Buongiorno n.824 - 'Uomini che amano le donne' ovvero Vanessa Incontrada e un irrimediabile equivoco. - peebleson : RT @plantmomgem: Ieri ho beccato un tweet di @sestosesso che riportava quest’immagine [vedi sotto] e non ho potuto tener ferme le mie san… - soar24642284 : e goderti il ??sesso con lui. A proposito, pochissime donne possono avere l'orgasmo nella loro prima esperienza.… -