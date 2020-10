Uomini e Donne, Jessica e Davide travolti da dubbi e sospetti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Protagonista di Uomini e Donne, tronista decisamente atipica rispetto al parterre a cui la redazione di Maria de Filippi è abituata Jessica Antonini ha avuto il suo momento di popolarità, non senza polemiche. La giovane ha conquistato il trono per la sua spontaneità a volte anche troppo sopra le righe, ha conosciuto vari ragazzi ma da subito è stata conquistata da Davide Lorusso. Il feeling fra loro è stato immediato tanto che in molti hanno sospettato che i due fossero d’accordo vista l’intesa visibile scontata. Ora Jessica è stanca delle tante insinuazioni ricevute. Definita in rete falsa, in grado di manipolare anche il sistema collaudato di Uomini e Donne oltre ad essere una persona arrogante e non gentile e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Protagonista di, tronista decisamente atipica rispetto al parterre a cui la redazione di Maria de Filippi è abituataAntonini ha avuto il suo momento di popolarità, non senza polemiche. La giovane ha conquistato il trono per la sua spontaneità a volte anche troppo sopra le righe, ha conosciuto vari ragazzi ma da subito è stata conquistata daLorusso. Il feeling fra loro è stato immediato tanto che in molti hanno sospettato che i due fossero d’accordo vista l’intesa visibile scontata. Oraè stanca delle tante insinuazioni ricevute. Definita in rete falsa, in grado di manipolare anche il sistema collaudato dioltre ad essere una persona arrogante e non gentile e ...

