Ufficiale: Marin al Monza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dodicesimo colpo estivo del Monza: dalla Dinamo Zagabria arriva a titolo temporaneo annuale con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni Antonio Marin. «Un talento giovane e duttile, abile a saltare l’uomo, che può giocare sia da esterno d’attacco che da seconda o prima punta – si legge nella nota Ufficiale – Nato a Zagabria il 9 gennaio 2001, il gioiellino croato è approdato alla Dinamo Zagabria a 8 anni. In prima squadra ha debuttato a 17 anni, collezionando complessivamente 24 presenze. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili è diventato un punto fermo dell’Under 21 croata, con cui vanta 5 presenze. Indosserà la maglia numero 77». Foto: twitter Monza L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dodicesimo colpo estivo del: dalla Dinamo Zagabria arriva a titolo temporaneo annuale con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni Antonio. «Un talento giovane e duttile, abile a saltare l’uomo, che può giocare sia da esterno d’attacco che da seconda o prima punta – si legge nella nota– Nato a Zagabria il 9 gennaio 2001, il gioiellino croato è approdato alla Dinamo Zagabria a 8 anni. In prima squadra ha debuttato a 17 anni, collezionando complessivamente 24 presenze. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili è diventato un punto fermo dell’Under 21 croata, con cui vanta 5 presenze. Indosserà la maglia numero 77». Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo ...

