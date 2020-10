Traffico Roma del 01-10-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buonaseraintenso in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare zona nord abbiamo Code in carreggiata interna tra cassia-flaminia e successivamente a partire dal bivio per laFirenze Sino all’uscita alla rustica decisamente trafficato anche la zona sud del raccordo in particolare la carreggiata esterna interessata D’Ancona 20 atlanti a partire dallo svincolo Pontina Eur fino all’uscitanina ci sono cose su tutte le consonanti in uscita dal centro città soprattutto sulla Salaria da via panà manda tangenziale e da qui sino all’aeroporto dell’Urbe in faccia le code tra viale di Tor di Quinto all’uscita Salaria e successivamente tra l’uscita stazione Tiburtina il bivio per la ...