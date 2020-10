Surface Neo | rimossa la pagina ufficiale

Leggi su windowsinsiders

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I colleghi di Neowin hanno da poco segnalato che laweb dedicata aNeo è stata completamenteladiNeo Annunciato durante l’evento hardware lo scorso ottobre,Neo doveva inizialmente uscire per le vacanze 2020. Il colosso di Redmond, qualche mese dopo ha annunciato che il lancio del dispositivo era stato rimandando a una data non precisata. I motivi di questa scelta erano i seguenti: Portare Windows 10X prima sui PC a schermo singolo. Portare Windows 10X sui dispositivi dual-screen solo nel momento ritenuto giusto dall’azienda. LadiNeo sul sito web Microsoft in origine riportava le vacanze 2020 come disponibilità ...