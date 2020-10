Serie A, la norma per il rinvio causa COVID: 10 positivi e richiesta limitata (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si delinea la norma da applicare per il rinvio delle gare in occasione di contagi estesi come per il Genoa: le ultime Il consiglio della Lega di Serie A ha delineato il protocollo da seguire nel caso di situazioni simili alla grande mole di calciatori positivi al Coronavirus, come capitato al Genoa questa settimana. Il rinvio delle gare sarà disposto solo per i club con almeno 10 positivi e potrà essere richiesto soltanto una volta all’anno. Si gioca comunque qualora le squadre saranno in grado di convocare 13 calciatori (12+1 portiere). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si delinea lada applicare per ildelle gare in occasione di contagi estesi come per il Genoa: le ultime Il consiglio della Lega diA ha delineato il protocollo da seguire nel caso di situazioni simili alla grande mole di calciatorial Coronavirus, come capitato al Genoa questa settimana. Ildelle gare sarà disposto solo per i club con almeno 10e potrà essere richiesto soltanto una volta all’anno. Si gioca comunque qualora le squadre saranno in grado di convocare 13 calciatori (12+1 portiere). Leggi su Calcionews24.com

