Senza sciarpa e con la mascherina: la prima della Strega al “Vigorito” vissuta da un distinto sostenitore (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa vita è tutta una prima volta. Per il Benevento, ieri, è stato l’esordio casalingo nella sua seconda stagione tra i grandi. Per chi vi scrive, e per pochi altri aficionados della Strega, è stato il debutto da tifoso “al tempo del Covid”. La prima ‘mazzata’, ancora prima di Lukaku (“ma quanto è grosso dal vivo? Assai”), arriva quando ancora devi prendere l’auto e partire: la sciarpa giallorossa resta lì, nella tua stanza, appesa al gancio. Lei non può entrare. Come andare a zappare Senza la zappa, per capirci. Ma questo è. Per darsi un tono (di colori), allora, si indossa la mascherina buona, quella di cotone comprata a giugno per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa vita è tutta unavolta. Per il Benevento, ieri, è stato l’esordio casalingo nella sua seconda stagione tra i grandi. Per chi vi scrive, e per pochi altri aficionados, è stato il debutto da tifoso “al tempo del Covid”. La‘mazzata’, ancoradi Lukaku (“ma quanto è grosso dal vivo? Assai”), arriva quando ancora devi prendere l’auto e partire: lagiallorossa resta lì, nella tua stanza, appesa al gancio. Lei non può entrare. Come andare a zapparela zappa, per capirci. Ma questo è. Per darsi un tono (di colori), allora, si indossa labuona, quella di cotone comprata a giugno per ...

