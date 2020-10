Seconda linea | diretta

Leggi su blogo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) 21.23 Indallo Studio Uno di Teulada prende il via. I due conduttori spiegano l’origine del nome del programma, che arriva dal rugby. 21.25 Fa il suo ingresso una “prima“, ovvero Paolo Bonolis. Poi parte un rvm con quello che vedremo in puntata, da Milo Manara a Fortunato Cerlino. 21.27 Bonolis: “Non ho consigli da darvi, continuate sorridendo. Un difetto? Mi annoio facilmente“. Il conduttore non si dichiara pentito di nessuno dei programmi che ha fatto.: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 1 OTTOBRE 2020 Debutta oggi alle 21.20, talk show condotto dai giornalisti Francesca Fagnani (guarda la sua videointervista) e Alessandro Giuli (intervistato qui). ...