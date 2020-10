Roma, Kumbulla: "La difesa giovane è uno stimolo. Smalling? Un vincente" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma - è il giorno di Marash Kumbulla. Manolo Zubiria, Chief Global Sporting Officer della Roma ha presentato questo pomeriggio in conferenza stampa il difensore centrale arrivato due settimane fa dal ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020); il giorno di Marash. Manolo Zubiria, Chief Global Sporting Officer dellaha presentato questo pomeriggio in conferenza stampa il difensore centrale arrivato due settimane fa dal ...

TuttoASRoma : LIVE TRIGORIA Presentazione Kumbulla: “La Roma un salto di qualità”(TESTO)(VIDEO) - corgiallorosso : #Kumbulla si presenta: “Non ho esitato un attimo dinanzi alla chiamata della #AsRoma” - siamo_la_Roma : #Kumbulla: 'Emozionante esordire all'Olimpico contro la #Juve, peccato perché meritavamo di vincere' #ASRoma - DaniCecchetti : conferenza Kumbulla,domande di qualità(solita testata): “cosa hai pensato quando ti ha chiamato la Roma, è stata d… - teladoiotokyo : Kumbulla in conferenza stampa: Una grande emozione l'esordio all'Olimpico: la Roma per me rappresenta il salto di q… -