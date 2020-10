Roland Garros 2020 | Paolini esce di scena al secondo turno | passa Kvitova in due set

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Jasminedialdel. L’azzurra cede a Petra, che si impone con un doppio 6-3 e guadagna l’accesso alsuccessivo, dove sfiderà la vincente del match tra Hercog e Fernandez. Parte a fatica l’azzurra, che vede nel servizio il suo punto debole e nei turni di battuta fatica a contenere le risposte precise e ben effettuate della sua avversaria. Dopo un avvio difficoltoso, però, cril livello di, che ritrova le speranze e mette in difficoltà la ceca. Dopo un piccologgio a vuoto torna a gestire la situazione, che chiude il primo set ...

Jasmine Paolini esce di scena al secondo turno del Roland Garros 2020. L’azzurra cede a Petra Kvitova, che si impone con un doppio 6-3 e guadagna l’accesso al turno successivo, dove sfiderà la ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Karolina Pliskova saluta in anticipo il Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Nel match di secondo turno la ceca, numero 4 ...