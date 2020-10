Pontina | scontro con feriti tra 2 auto e 1 autocarro | strada chiusa e traffico deviato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Brutto incidente sulladove uncarro e duevetture si sono scontrate violentemente tra loro, all’altezza di Aprilia – via dei Cinque Archi, in direzione Latina. Nellol’carro, che fortunatamente non trasportava materiali, si è ribaltato. Due dei conducenti coinvolti sono rimasti. Sul posto sono intervenute dueambulanze, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della poliziale. Al momento la SS148 è statanel tratto interessato per permettere la rimozione dei detriti causati dall’incidente. Ilin direzione sud èsulla Nettuno Velletri, a Campoverde. su Il Corriere della ...