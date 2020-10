Pomeriggio 5 | Barbara d' Urso sbotta contro Soleil Sorge e minaccia di cacciarla dallo Studio VIDEO

infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso tranquillizza Tommaso Zorzi: “Non ti querelo” - infoitcultura : Barbara d’Urso riprende un ospite a Pomeriggio Cinque: “Sei impazzita?” - infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara D'Urso contro Guendalina Canessa: 'Ma sei impazzita?'. Sospetto sessuale su Morra del GF Vip - infoitcultura : Soleil Sorge a ‘Pomeriggio 5’ scatena l’ira di Barbara D’Urso che le rifila un caz*iatone in diretta! - infoitcultura : Barbara D'Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5. La conduttrice fuori di sé con Soleil Sorge: «Se continui 'salutame a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Barbara

Ospite a Pomeriggio Cinque, Guendalina Canessa ha avanzato delle scottanti insinuazioni che hanno fatto sobbalzare dalla sedia Barbara D'Urso ...Rissa in diretta a Pomeriggio 5 , con Barbara D’Urso costretta a prendere a male parole la sua ospite. Soleil Sorge , ex Grande ...Barbara D’Urso ha riscosso numerosi consensi pubblicando un post con una dedica d’amore per una persona molto importante. Di certo Barbara D’Urso non ha bisogno di presentazioni. La conduttrice campan ...