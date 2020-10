Milly Carlucci affetta da EPP, la rara malattia di chi è allergico al sole (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mai sentito parlare di protoporfirina eritropoietica? Comunemente ridotta a EPP, è una rara malattia che affligge 5 persone ogni milione e viene più comunemente chiamata la “malattia del sole“. Milly Carlucci rientra in quel breve raggio di persone affette dalla patologia che la rende pressoché allergica alla nostra stella. Milly Carlucci e la sua rara malattia Milly Carlucci, fresca di 64 anni compiuti lo scorso primo ottobre, è una donna sul viso è impossibile riscontrare i segni del tempo. Il fisico non l’hai mai abbandonata, fresca agile come una trentenne, ed eccezion fatta per qualche rughetta, anche il suo volto si conserva ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mai sentito parlare di protoporfirina eritropoietica? Comunemente ridotta a EPP, è unache affligge 5 persone ogni milione e viene più comunemente chiamata la “del“.rientra in quel breve raggio di persone affette dalla patologia che la rende pressoché allergica alla nostra stella.e la sua, fresca di 64 anni compiuti lo scorso primo ottobre, è una donna sul viso è impossibile riscontrare i segni del tempo. Il fisico non l’hai mai abbandonata, fresca agile come una trentenne, ed eccezion fatta per qualche rughetta, anche il suo volto si conserva ...

