Il Vaffa di Mastella a Di Battista | Incapace | Robespierre all' Amatriciana

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Dalle anticipazioni dell’intervista di Alessandro Dia Piazza Pulita è emerso tutto il suo dissenso nei confronti delle politiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle, paragonato all’Udeur (“buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere partito”) partito fondato dall’attuale sindaco di Benevento, Clemente.L’ex ministro della Giustizia non ha atteso molto prima di risponde a Di. “Non conosce la storia mentre per la geografia ha girato il mondo a spese di qualche giornale amico producendo reportage noiosi e insignificanti”, diceall’ANSA. “Non essendo riuscito a realizzare la scalata al suo partito per incapacità politica, continua “questa sorta di...

Ultime Notizie dalla rete : Vaffa Mastella

Alessandro Di Battista tira in ballo l’Udeur come simbolo di cattiva politica per attaccare il Movimento 5 stelle e Clemente Mastella replica piccato ... si esercitavano con il famoso ‘vaffa’ e in ..."Se il M5S va avanti così diventa come l'Udeur", dice intervistato a Piazza Pulita, e si becca anche il vaffa del fondatore dell'Udeur Clemente Mastella. Dopo giorni di silenzio il dissidente numero ...