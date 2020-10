(Di giovedì 1 ottobre 2020)l’attaccante Mattiaè risultatoal Covid 19. Ilha una carica virale molto bassa. Ad annunciarlo il presidente delEnrico Preziosi intervenendo a Radio Kiss Kiss. “Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più:Mattiache ha una carica virale molto bassa. Sono … L'articolo: è il 12°tra iè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : Anche #Behrami positivo al #Covid19. I casi al #Genoa diventano 15 e la società pubblica i nomi - MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - ZZiliani : È pazzesco. Di Genoa-Torino non si dovrebbe nemmeno parlare (c'è qualcuno sano di mente che pensa si debba giocare?… - gibelli_omar : RT @CalcioFinanza: Genoa, anche Destro positivo: è il 12° giocatore tra i rossoblu - SBontini : RT @CalcioFinanza: Genoa, anche Destro positivo: è il 12° giocatore tra i rossoblu -

Il Genoa quindi questa possibilità se l'è giocata e non ne avrà altre da qui a fine stagione. Questa norma, ovviamente, sarà estesa e si applicherà anche in Coppa Italia ma non nelle sfide di ...Rinviata la partita di campionato tra Genoa e Torino. Nel mondo oltre un ... rispettare il distanziamento", ha spiegato, aggiungendo anche che il reparto covid del Cotugno è ormai saturo.