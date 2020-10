Gefapixant efficace contro la tosse cronica

(Di giovedì 1 ottobre 2020)in fase 3 alla dose più alta secondo i nuovi dati di due trial di fase 3 (COUGH 1 e 2), antagonista selettivo del recettori P2X3, somministrato alla dose più elevata, ha ridotto in modo statisticamente significativo la frequenza dellarispetto al placebo in due trial di fase 3… L'articolo Corriere Nazionale.

imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: TOSSE CRONICA – IN FASE 3 GEFAPIXANT, ANTAGONISTA SELETTIVO DEL RECETTORI P2X3, EFFICACE ALLA DOSE PIÙ ALTA. https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Gefapixant efficace

Corriere Nazionale

Il dosaggio inferiore di gefapixant, invece (15 mg bis die) non si è dimostrato significativamente più efficace del placebo in entrambi i trial in questione. La dose maggiore di gefapixant ha ...Vai su AppStore o GooglePlay e cerca 'PharmaStar' per scaricare la nostra applicazione gratuita. Vai su AppStore o GooglePlay e cerca 'PharmaStar' per scaricare la nostra applicazione gratuita.