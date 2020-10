Crotone: passi in avanti per Petriccione, a breve la fumata bianca (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sarà lui il prossimo rinforzo per Giovanni Stroppa. Il Crotone ha mosso passi in avanti nella trattativa con il Lecce per Jacopo Petriccione. Secondo quanto ricostruito da TuttoMercatoWeb il club pitagorico ha migliorato la propria offerta e conta di poter chiudere l’operazione nelle prossime ore. Affare da 1,5 milioni di euro più eventuali bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sarà lui il prossimo rinforzo per Giovanni Stroppa. Ilha mossoinnella trattativa con il Lecce per Jacopo. Secondo quanto ricostruito da TuttoMercatoWeb il club pitagorico ha migliorato la propria offerta e conta di poter chiudere l’operazione nelle prossime ore. Affare da 1,5 milioni di euro più eventuali bonus. Leggi su Calcionews24.com

Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Se si chiude #Chiesa al Piemonte, la #Fiorentina potrebbe prendere #Callejon - #StEtienne su… - infoitsport : Crotone, passi in avanti in attesa dei rinforzi di qualità - infoitsport : Passi in avanti, ma l'attacco ancora non gira: al Crotone servono rinforzi di qualità - ValterZanca2 : @FMCROfficial Si,dopo 500 partite dietro,passi una domenica a +2 grazie alla Vittoria sul Crotone, uno squadrone - Tweet_for_News : @Roby848484 @Diffidato_ Domenica Crotone-Milan, già immaginavo Ibra titolare al fanta. Speriamo passi tutto presto… -