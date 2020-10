Covid, nuovi casi in aumento: +2.548. I morti sono 24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Adnkronos) - Salgono ancora i nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Oggi registrati 2548 nuovi casi. Il totale da inizio emergenza è ora di 317.409. Aumentano anche i morti (+24). Il conto delle vittime sale adesso a 35.918. sono 291 le persone ricoverate in terapia intensiva (+11 nelle ultime 24 ore). Da ieri effettuati 118.236 tamponi (contro i 105.564 del giorno precedente). E' di 52.647 il bilancio degli attualmente positivi (+1.384 da ieri), mentre il totale dei guariti è di 228.844 (+1.140) da inizio emergenza. sono i dati forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Adnkronos) - Salgono ancora icontagi di Coronavirus in Italia. Oggi registrati 2548. Il totale da inizio emergenza è ora di 317.409. Aumentano anche i(+24). Il conto delle vittime sale adesso a 35.918.291 le persone ricoverate in terapia intensiva (+11 nelle ultime 24 ore). Da ieri effettuati 118.236 tamponi (contro i 105.564 del giorno precedente). E' di 52.647 il bilancio degli attualmente positivi (+1.384 da ieri), mentre il totale dei guariti è di 228.844 (+1.140) da inizio emergenza.i dati forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.

RaiNews : Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia #COVID19 - Agenzia_Ansa : #Covid 1.648 casi in 24 ore, le vittime sono 24. Quasi 40 mila #tamponi in più. La #Campania guida per i nuovi con… - MediasetTgcom24 : Covid, picco di nuovi casi ma record tamponi: 2.548 contagi e 24 vittime #coronavirus - allemacc : RT @CesareSacchetti: Abruzzolive:'coronavirus, 14 nuovi positivi in Abruzzo tra i morti il 41enne annegato a San Salvo.' Un tizio muore ann… - Lisa90135765 : RT @ivocamic: CONTROINFORMAZIONE #COVID #DAGOSPIA coronavirus, brutte notizie dal bollettino: i nuovi casi sono 2548 in 24 ore. mai cosi' t… -