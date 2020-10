Coronavirus oggi | Galli | ‘Prossime due settimane decisive | Sud a rischio’ (Di giovedì 1 ottobre 2020) Massimo Galli Coronavirus oggi, l’infettivologo predica attenzione e responsabilità. “Ad ottobre inoltrato sapremo in che direzione andremo”. Relativamente alla situazione Coronavirus oggi si è espresso l’infettivologo Massimo Galli. Docente universitario e direttore responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano, l’eminente figura medica parla a ‘Buongiorno’ su SkyTg24. Ed il suo quadro non … L'articolo Coronavirus oggi Galli ‘Prossime due settimane decisive Sud a rischio’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Massimo, l’infettivologo predica attenzione e responsabilità. “Ad ottobre inoltrato sapremo in che direzione andremo”. Relativamente alla situazionesi è espresso l’infettivologo Massimo. Docente universitario e direttore responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano, l’eminente figura medica parla a ‘Buongiorno’ su SkyTg24. Ed il suo quadro non … L'articolo‘Prossime dueSud a rischio’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 settembre: 1.851 nuovi casi e 19 morti - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore. Torna a preoccupare la Francia: è sesta - Adnkronos : #Covid, oggi il 'messaggio di allerta' in #Francia - InsideMarketing : ?? Da oggi su Google Maps è possibile visualizzare la mappa dei contagi da covid-19 ?? - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Bolzano #Coronavirus #COVID?19 -