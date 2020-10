Come si usa lo shampoo colorante

Leggi su dilei

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Quando si vuole cambiare colore, ma si ha paura di una tinta permanente, lopuò rivelarsi la soluzione ideale perché tinge i capelli e si può applicare anche in autonomia. Loper donna è sempre più diffuso perché ti permette di giocare con il colore della tua chioma, senza però impegnarti in tinte permanenti, inoltre è facile da applicare ed economico. Grazie alla presenza di piccole molecole di colore che non interferiscono con i pigmenti naturali, lodura circa 6-8 lavaggi e ti permette di poter sperimentare la tonalità che preferisci, prima di arrivare ad una soluzione più permanente. Prima di lanciarti però in questo cambio di look, anche se non è ...