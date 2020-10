Colosimo | ad anti corruzione ennesimo dirigente esterno

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma – “Ho appena presentato un’interrogazione al presidente Zingaretti per avere chiarimenti sulla delibera 665 riguardante la revoca dell’incarico di Responsabile della Prevenzione dellae della Trasparenza ad Andrea Tardiola e contestuale nomina dell’avvocato Rodolfo Murra.” “La giunta regionale, infatti, continua a far finta di nulla davalla condanna avuta dalla Corte dei Conti sulla nomina di dirigenti esterni. L’avvocato Murra, infatti, risulta essere un collaboratoree quindi vogliamo sapere se l’amministrazione regionale abbia provveduto a una ricerca, per individuare il Responsabile della Prevenzione dellae della Trasparenza della Regione Lazio, tra i dirigenti di ruolo in servizio, cosi’ come specificato dalla legge ...