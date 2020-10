Chiara Ferragni e Fedez genitori per la seconda volta: le dichiarazioni sui social (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo mesi di rumors e sospetti Chiara Ferragni e Fedez annunciano l’arrivo di un secondo figlio! L’influencer è in dolce attesa e lo ha confermato sul suo profilo Instagram mostrando il piccolo Leone con la prima ecografia della mamma. Il gossip in questi mesi ha più volte insinuato che Chiara fosse incinta, alcuni scatti condivisi come l’abbraccio con Fedez di qualche settimana fa ricordava un post pubblicato quando era in attesa di Leone, e poi un leggero pancino avvistato dai followers in alcune foto tutti dettagli che hanno portato ad insinuare la seconda gravidanza della blogger. Chiara non ha mai nascosto di desiderare un secondo figlio e se ancora non si conosce il sesso del nascituro in molti sospettano che sia una femmina, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo mesi di rumors e sospettiannunciano l’arrivo di un secondo figlio! L’influencer è in dolce attesa e lo ha confermato sul suo profilo Instagram mostrando il piccolo Leone con la prima ecografia della mamma. Il gossip in questi mesi ha più volte insinuato chefosse incinta, alcuni scatti condivisi come l’abbraccio condi qualche settimana fa ricordava un post pubblicato quando era in attesa di Leone, e poi un leggero pancino avvistato dai followers in alcune foto tutti dettagli che hanno portato ad insinuare lagravidanza della blogger.non ha mai nascosto di desiderare un secondo figlio e se ancora non si conosce il sesso del nascituro in molti sospettano che sia una femmina, ...

trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - team_world : Che bella notizia! @Fedez e Chiara Ferragni genitori bis ?? Auguri! - sararosadiii : RT @anvtipatica: chiara ferragni di nuovo incinta ed io felicissima per lei come se fosse una mia cara amica - cantoniaurora : RT @douwantapplause: Chiara Ferragni incinta e noi del Twitter che festeggiamo come se fosse nostro nipote -