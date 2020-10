Calciomercato, Inter e Juve, parola d'ordine: sfoltire! (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

DiMarzio : #Calciomercato | Rottura #Chelsea-#Alonso: #Juventus e #Inter alla finestra - Gazzetta_it : #Inter, obiettivo #Alonso. Nel #Chelsea non c’è più spazio per lui - DiMarzio : #Inter, si continua a trattare per il passaggio di #Dalbert al #Rennes - calciomercatoit : ?? #UCLdraw , la #Juventus sfiderà il #Barça: catalani nel girone G! Segui qui tutti gli aggiornamenti! ?? - EndoCamahlahahe : RT @cmdotcom: #Inter, è fatta per #Darmian: domani visite mediche e firma sul contratto -