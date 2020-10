“Brad Pitt puzza da morire”: non si fa la doccia, a volte anche per un mese perché… (Di giovedì 1 ottobre 2020) Brad Pitt è uno degli uomini più belli e affascinanti che abbiano mai messo piede sulla terra. I suoi occhi azzurri e quel sorriso perfetto fanno cadere le donne ai suoi piedi da decenni. Ma c’è qualcosa su di lui che non tutti sanno… Brad Pitt puzza Brad non si lava: questa è una indiscrezione che arriva da Hollywood e che ha sconvolto i fan. Sembra che l’attore, conteso tra Jen e Angelina, non faccia la doccia quasi mai e che per pulirsi utilizzi solo delle salviette per neonati. Hai capito! Un gesto da ecologista, ci mancherebbe, ma non deve essere semplice stare con una persona che non fa mai la doccia. In questo periodo, poi, in cui Brad e Angelina sono impegnati nel divorzio più doloroso e inatteso di sempre, sarà ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bradè uno degli uomini più belli e affascinanti che abbiano mai messo piede sulla terra. I suoi occhi azzurri e quel sorriso perfetto fanno cadere le donne ai suoi piedi da decenni. Ma c’è qualcosa su di lui che non tutti sanno… BradBrad non si lava: questa è una indiscrezione che arriva da Hollywood e che ha sconvolto i fan. Sembra che l’attore, conteso tra Jen e Angelina, non faccia laquasi mai e che per pulirsi utilizzi solo delle salviette per neonati. Hai capito! Un gesto da ecologista, ci mrebbe, ma non deve essere semplice stare con una persona che non fa mai la. In questo periodo, poi, in cui Brad e Angelina sono impegnati nel divorzio più doloroso e inatteso di sempre, sarà ...

Alex_Bonomo : queste #NBAFinals più scontate di Danny De Vito e Brad Pitt che vanno a trifola insieme - Alebr84 : @markorgull @p__antonio praticamente prendono giocatori guardando ed analizzando esclusivamente le statistiche se… - GGiangiorgi : @DrManq Visto una volta anni fa. La parte che mi è rimasta più impressa è quella in cui Tyler attacca il pippone su… - hawksluvbot : l'ho visto prima in televisione e non hanno fatto altro che ripetere 'GUARDANDOLO IN FACCIA NON SEMBRA CATTIVO, È U… - Grandilineo : @JollyRoger____ Conoscerai Brad Pitt. -

Ultime Notizie dalla rete : “Brad Pitt Cossiga: dieci anni fa la morte del 'picconatore'/Adnkronos Affaritaliani.it