Ascolti tv | dati Auditel mercoledì 30 settembre | Ulisse batte Temptation Island

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Con 3.683.000 telespettatori e il 17,5% di share ‘– Il piacere della scoperta‘ su Rai1‘. La puntata dedicata alla Regina Elisabetta d’Inghilterra ha conquistato la prima serata di mercoledì 30. Il reality di Canale 5, noblesse oblige, si è piazzato al secondo posto infatti ha ottenuto 2.952.000 telespettatori e il 17%.tv prime time Terzo gradino del podio per ‘Chi l’ha visto‘ su Rai3 che ha totalizzato 1.709.000 telespettatori e l’8,4% di share con una puntata incentrata sull’omicidio Vannini. Su Rai2 Mare Fuori è stato visto da 1 milione 502 mila spettatori (6.7%). Su Italia1 per Rambo III 1 milione 433 mila spettatori e il 6.42% di share. ...

infoitcultura : Ascolti tv, i dati auditel del 28 settembre, vince Nero a metà 2 - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Imma Tataranni (16,7%) vs Zero il Folle Tour (10,5%) | Dati Auditel, 29 settembre 2020 - infoitcultura : Ascolti tv ieri sera: Ulisse – Il piacere delle scoperta (17,49%), Temptation Island 2020 (16,96%) | Dati Auditel,… - zazoomblog : Ascolti TV terza puntata Temptation Island: ecco quanto ha totalizzato dati auditel 30 settembre - #Ascolti #terza… - MarcoNeri1987 : @Striscia @carmelitadurso Grandi che la smerdata che è bugiarda si sa ma che almeno la fate vedere a tutti visto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

01 ott 2020 - La band inglese e il cantante statunitense presentano in diretta streaming il nuovo disco dal vivo.Il direttore d’orchestra e il filosofo discutono a partire dalle opere di Masaccio e di Franz Joseph Haydn in «Le sette parole di Cristo» (il Mulino) in uscita il 3 ottobre ...