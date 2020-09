Uomini e Donne, che fine ha fatto Amedeo Andreozzi, l’ex di Alessia Messina? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Amedeo Andreozzi è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. Nonostante avesse scelto Alessia Messina, la loro storia giunse al capolinea dopo pochi mesi. Attualmente lei è un’influencer molto seguita mentre lui è scomparso dal piccolo schermo. Ecco cosa sta facendo lontano dal mondo dello spettacolo. Amedeo Andreozzi, l’ex di Alessia Amedeo ha avuto … L'articolo Uomini e Donne, che fine ha fatto Amedeo Andreozzi, l’ex di Alessia Messina? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020)è stato uno dei tronisti di. Nonostante avesse scelto, la loro storia giunse al capolinea dopo pochi mesi. Attualmente lei è un’influencer molto seguita mentre lui è scomparso dal piccolo schermo. Ecco cosa sta facendo lontano dal mondo dello spettacolo., l’ex diha avuto … L'articolo, cheha, l’ex di? proviene da www.meteoweek.com.

