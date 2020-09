Ultime Notizie Roma del 30-09-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020)dailynews radiogiornale ed è mercoledì 30 settembre Buongiorno dalla redazione Francesco Vitale in studio Un rimbalzo del PIL fino al più 6% Grazie una manovra da 40 miliardi tra margini di deficit da 22 anticipo dei fondi del recovery Plan il governo trova una forte Intesa su nuovo quadro economico da disegnare con nota di aggiornamento al Def che sarà presentata stasera in consiglio dei ministri ha provato a domenica il rapporto deficit-pil è stimato il 10 8% Neldebito il 158% Bonomi Prova intanto con te non si può fallire su recovery Pandora un nuovo patto per l’Italia forte rimbalzo delle tariffe di elettricità e gas dal primo ottobre la valutazione di una proroga dello stato di emergenza Corona vera fatta a ridosso del 15 ottobre al momento i numeri non giustificherebbe lockdown ...