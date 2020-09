Traffico Roma del 30-09-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati ancora lunghe code sul tratto Urbano della A24 su tutto il percorso dal raccordo fino alla tangenziale est e sulla tangenziale e moralmente mente coditel se l’aria è via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico e tra Lo Scalo di San Lorenzo e viale Castrense direzione San Giovanni sulla carreggiata interna del raccordo anulare non si lamenta tra Casilina enina poi Code in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina ancora Code po’ in entrata asulla Cassia dall’olgiata sulla via Flaminia da Labaro e via Salaria da Villa Spada l’unico dei polli in via di Torrevecchia seguito di un incidente avvenuto all’altezza di via della Valle dei Fontanili altro incidente con il momento rallentamenti sulla via Tiburtina 3 Settecamini e Tivoli e poi in via ...