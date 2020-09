Smash Bros. Ultimate svela domani un nuovo lottatore e per un rumor sarà Tracer di Overwatch (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nintendo ha da poco annunciato che il prossimo combattente di Super Smash Bros. Ultimate sarà confermato nella giornata di domani, 1° ottobre alle ore 16:00. Come si legge nel tweet pubblicato, "Il video di presentazione durerà circa 3 minuti e sarà seguito da un breve messaggio del director Masahiro Sakurai".Mentre attendiamo il reveal circolano già rumor sul papabile combattente, che, a quanto pare, sarà Tracer di Overwatch. I rumor su Overwatch che appare in Super Smash Bros.Ultimate è stato a lungo vociferato, e questo è stato amplificato solo una volta che il famoso sparatutto online di Blizzard è arrivato su Nintendo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nintendo ha da poco annunciato che il prossimo combattente di Supersarà confermato nella giornata di, 1° ottobre alle ore 16:00. Come si legge nel tweet pubblicato, "Il video di presentazione durerà circa 3 minuti e sarà seguito da un breve messaggio del director Masahiro Sakurai".Mentre attendiamo il reveal circolano giàsul papabile combattente, che, a quanto pare, saràdi. Isuche appare in Superè stato a lungo vociferato, e questo è stato amplificato solo una volta che il famoso sparatutto online di Blizzard è arrivato su Nintendo ...

