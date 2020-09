Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) LadiA al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco ladiA TIMin. PosSquadraPunti1Napoli62Hellas Verona63Milan64Juventus45Sassuolo46Inter47Benevento48Atalanta*39Lazio*310Bologna311Fiorentina312Genoa313Cagliari214Roma115Udinese116Spezia117Torino018Sampdoria019Crotone020Parma0*una partita in menoA, 2^ giornata Primo tentativo di fuga di Milan e Napoli che insieme al Verona sono a punteggio pieno (in attesa dei recuperi di Inter, Atalanta, Lazio e Benevento). Primo pareggio per la Juve che resta in scia. A zero punti Spezia, Torino, Sampdoria e Crotone. Stefano PioliA, 1^ giornata E’ ...

SerieA : La classifica aggiornata dopo due turni di #SerieATIM 2020/2021. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per rest… - FillerSerial : @LaSignoraOscura Guardando una serie più bella con finale più bello. E te lo dice uno che adoraaaa follemente Perso… - AlbaEmilian : RT @SerieA: La classifica aggiornata dopo due turni di #SerieATIM 2020/2021. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per restare aggiorna… - Davide1926___ : RT @Fantacalcio: Classifica marcatori ponderata Serie A 30/09: Cristiano Ronaldo prende il comando - Fantacalcio : Classifica marcatori ponderata Serie A 30/09: Cristiano Ronaldo prende il comando -

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica

Il Post

DE PAUL – «Sarebbe stata una sorpresa per me veder partire De Paul. Non sono arrivate offerte serie per lui. Se non è accaduto nulla fino ad ora, non credo possano esserci grandi novità in questi ..."La Serie A potrebbe essere sospesa a causa dell'aumentare dei casi di Coronavirus? Il calendario è serratissimo, dobbiamo incrociare le dita e sperare che tutto vada per il meglio". Massimo Caputi, ...