Scuole chiuse in molti comuni dell’Agro (Di mercoledì 30 settembre 2020) di Monica De Santis Neanche domani suonerà la campanella per molti degli studenti dell’Agro Nocerino Sarnese. A causa delle cattive condizioni metereologiche, che da sabato stanno creando non pochi problemi nelle cittadine dell’agro, e che ha visto l’evacuazione di diverse famiglie e molti comuni, molti sindaci hanno deciso di sospendere le attività didattiche o comunque rinviarle la dove non era ancora iniziate. Così ha deciso il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato che già dalla mattina di ieri aveva comunicato la sospensione delle attività didattiche per la giornata di oggi per le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La decisione si è resa necessaria – ha dichiarato il ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 30 settembre 2020) di Monica De Santis Neanche domani suonerà la campanella perdegli studenti dell’Agro Nocerino Sarnese. A causa delle cattive condizioni metereologiche, che da sabato stanno creando non pochi problemi nelle cittadine dell’agro, e che ha visto l’evacuazione di diverse famiglie esindaci hanno deciso di sospendere le attività didattiche o comunque rinviarle la dove non era ancora iniziate. Così ha deciso il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato che già dalla mattina di ieri avevacato la sospensione delle attività didattiche per la giornata di oggi per ledi ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La decisione si è resa necessaria – ha dichiarato il ...

