Roma, ieri l'incontro tra i Friedkin e la Raggi all'ambasciata Usa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo aspettavano da un paio di settimane, per conoscere la sindaca e iniziare ad avere un rapporto diretto. E l'atteso incontro tra i Friedkin e Virginia Raggi alla fine è arrivato ed è andato in scena ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma ieri Roma, ieri l’incontro tra i Friedkin e la Raggi all’ambasciata Usa ForzaRoma.info FAZIO, Torna ad allenarsi. Ma resta nel mirino viola

Da ieri Federico Fazio, difensore della Roma accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina, è tornato ad allenarsi con il gruppo di Fonseca. L'argentino non era stato convocato nelle prime ...

Grottaferrata, il PD: "Urbanistica, iter pianificazione lento. Urgente accelerare"

Nel Consiglio Comunale di ieri si è quindi tornati a parlare di pianificazione ... che ottenne anche il parere favorevole della Città metropolitana di Roma (ex Provincia) e della Regione Lazio. Poichè ...

