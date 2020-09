“Quando perdi 3-0 non parli così tanto eh?”, il battibecco tra Mourinho e il figliol prodigo Lampard (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Prima e dopo, il rapporto tra Mourinho e Lampard è tutto rose e fiori. Ma durante Chelsea-Tottenham, presi dall’adrenalina del match proprio no. E i due tecnici, non molto tempo fa mentore e allievo prediletto, si sono prodotti in un vivace battibecco in panchina, con Mourinho a rinfacciare a Lampard di essere troppo “loquace”: “Dannazione Frank, quando perdi 3-0 non te ne stai qui in piedi a parlare così tanto eh?”, ha detto Mou al suo collega, riferendosi al primo tempo di Chelsea-West Brom, quando i Blues erano sotto di tre gol. Un sottoprodotto degli stadi vuoti è che gli screzi tra giocatori, allenatori e staff ora sono molto più facili da riprendere. E diventano uno nello show. Old friends Jose ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Prima e dopo, il rapporto traè tutto rose e fiori. Ma durante Chelsea-Tottenham, presi dall’adrenalina del match proprio no. E i due tecnici, non molto tempo fa mentore e allievo prediletto, si sono prodotti in un vivacein panchina, cona rinfacciare adi essere troppo “loquace”: “Dannazione Frank, quando3-0 non te ne stai qui in piedi a parlare cosìeh?”, ha detto Mou al suo collega, riferendosi al primo tempo di Chelsea-West Brom, quando i Blues erano sotto di tre gol. Un sottoprodotto degli stadi vuoti è che gli screzi tra giocatori, allenatori e staff ora sono molto più facili da riprendere. E diventano uno nello show. Old friends Jose ...

napolista : "Quando perdi 3-0 non parli così tanto eh?", il battibecco tra #Mourinho e il figliol prodigo #Lampard (VIDEO)

