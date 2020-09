Ora è ufficiale: Lucas Paquetà è un nuovo giocatore del Lione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Lione ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Lucas Paquetà dal Milan. Il giocatore ha firmato fino al 2025 ed è stato annunciato con un video su Twitter. Bem-vindo Lucas Paquetá ! #Paqueta2025 pic.twitter.com/Sqxk3ttQO3 — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2020 Foto: Twitter Lione L'articolo Ora è ufficiale: Lucas Paquetà è un nuovo giocatore del Lione proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilha annunciato ufficialmente l’acquisto diPaquetà dal Milan. Ilha firmato fino al 2025 ed è stato annunciato con un video su Twitter. Bem-vindoPaquetá ! #Paqueta2025 pic.twitter.com/Sqxk3ttQO3 — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2020 Foto: TwitterL'articolo Ora èPaquetà è undelproviene da Alfredo Pedullà.

ManuBaio : #Milan, con #Fofana ufficiale al #Leicester ora i Rossoneri puntano tutto su #Tomyiasu. Richiesta 25M, si può chiud… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP @PeccoBagnaia promosso nel team ufficiale @ducaticorse, affiancherà @jackmilleraus nel 2021… - team_world : È ufficiale, ZAYN sta per tornare?? In arrivo venerdì il suo nuovo singolo #Better Dalle 06.00 sarà disponibile il… - luckyforino : @gponedotcom Forza Francesco, non vediamo l'ora che provi la rossa ufficiale - SimoNoveOtto : Arrivato il comunicato ufficiale di Paquetà. Le maglie di Laxalt e Montolivo sono state comprate, ora è il turno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Ora è ufficiale, annullata l'edizione 2020 dell'Amstel Gold Race Cicloweb.it Calcimercato Sampdoria, UFFICIALE: nuovo attaccante per Ranieri

Il trasferimento era nell’aria ormai da diversi giorni, ma ora è finalmente ufficiale: Keita Balde è un nuovo giocatore della Sampdoria. L’attaccante spagnolo arriva a titolo temporaneo dal Monaco, il ...

BASKET CORATO, C GOLD AL VIA IL 15 NOVEMBRE!

30/09/2020. La notizia circolava già da qualche giorno, ma ora è ufficiale: il campionato di C Gold pugliese prenderà il via sabato ...

Il trasferimento era nell’aria ormai da diversi giorni, ma ora è finalmente ufficiale: Keita Balde è un nuovo giocatore della Sampdoria. L’attaccante spagnolo arriva a titolo temporaneo dal Monaco, il ...30/09/2020. La notizia circolava già da qualche giorno, ma ora è ufficiale: il campionato di C Gold pugliese prenderà il via sabato ...