“Ora devo dirlo…” Angela Chianello | la signora “Non ce n’è coviddi” cambia tutto | lo conferma in un video

Angela Chianello, diventata famosa per la frase "Non ce n'è Coviddi" pronunciata dalla spiaggia Mondello (Palermo) durante un'intervista rilasciata al programma di Canale 5 "Live – Non è la D'Urso" fa dietrofront. Scorrendo sui social è impossibile non imbattersi quotidianamente alla frase pronunciata dalla signora Angela. Da quando ha rilasciato l'intervista a Barbara D'Urso sono stati realizzati fotomontaggi, canzoni, remix e tanto altro ancora, fino ad arrivare a un videogioco, realizzato da due ragazzi trapanesi, Dario Romano ed Aurelio Di Maggio, in cui il giocatore (la signora Angela) deve schivare il virus del codiv mentre in sottofondo si sentono le sue 'celebri' frasi.

