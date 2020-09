Neosperience | crescita a doppia cifra dei ricavi nel semestre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Al 30 giugno 2020,ha registratoconsolidati pari a Euro 7,1 milioni (+40,6% rispetto ai 5,1 milioni di Euro al 30 giugno 2019), grazie all’acquisizione di numerosi nuovi clienti e al contributo delle società entrate a far parte del perimetro di consolidamento. L’EBITDA si è attestato a Euro 2,4 milioni, con un incremento del 5,7% rispetto all’analogo valore del 30 giugno 2019, con un’incidenza del 34,3% sui, in calo rispetto al 45% dell’analogo periodo del 2019. L’EBIT, in linea con l’EBITDA, è cresciuto del 3,8%, passando da Euro 631 migliaia ad Euro 655 migliaia. L’utile Netto del Gruppo è stato pari a Euro 188 migliaia, in calo rispetto alprecedente soprattutto per effetto delle ...