Milano. Associazioni e gestori di impianti pubblici: dal Comune un milione e mezzo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un milione e mezzo di euro a sostegno dello sport e delle Associazioni o delle società sportive cittadine. È online il bando per accedere ai contributi stanziati dal Consiglio comunale, attraverso il Fondo di mutuo soccorso, per aiutare le realtà sportive senza scopo di lucro che operano sul territorio milanese o gestiscono in concessione gli impianti pubblici sportivi, penalizzate nei mesi scorsi dalle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria. Si tratta, precisamente, di uno stanziamento di 1,47 milioni di euro suddiviso in due parti: la prima, a favore dei concessionari di impianti sportivi di proprietà del Comune, mette a disposizione contributi per un totale di 780.000 euro a sostegno delle ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Undi euro a sostegno dello sport e delleo delle società sportive cittadine. È online il bando per accedere ai contributi stanziati dal Consiglio comunale, attraverso il Fondo di mutuo soccorso, per aiutare le realtà sportive senza scopo di lucro che operano sul territorio milanese o gestiscono in concessione glisportivi, penalizzate nei mesi scorsi dalle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria. Si tratta, precisamente, di uno stanziamento di 1,47 milioni di euro suddiviso in due parti: la prima, a favore dei concessionari disportivi di proprietà del, mette a disposizione contributi per un totale di 780.000 euro a sostegno delle ...

zazoomblog : Milano. Associazioni e gestori di impianti pubblici: dal Comune un milione e mezzo - #Milano. #Associazioni… - gfrizzuti : RT @FeBAF: #Letteraf - 35/2020 In questo numero 1 Le associazioni d’impresa rinnovano il patto di Milano per la giusta transizione @ASviS… - zazoomblog : Milano. Associazioni e gestori di impianti pubblici: dal Comune un milione e mezzo - #Milano. #Associazioni… - FeBAF : #Letteraf - 35/2020 In questo numero 1 Le associazioni d’impresa rinnovano il patto di Milano per la giusta trans… - us_mekko : RT @BCC_Milano: Anche quest’anno @BCC_Milano, da sempre attenta alle persone e alle associazioni del territorio, conferma il suo sostegno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Associazioni Milano Associazioni e gestori di impianti pubblici | dal Comune un milione e mezzo Zazoom Blog KiaMobility, la soluzione di “light rental” per i pendolari smart.

Imbottigliati nel traffico? Quello che fino all'anno scorso era l'incubo quotidiano dei pendolari nelle ore di punta, nel 2020 a causa degli effetti ...

Anpi, è morta la presidente Carla Nespolo

È morta Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi. A comunicarlo è proprio l'Anpi. «Con immenso dolore, comunichiamo - scrivono in una nota - la scomparsa della nostra amatissima presidente nazion ...

Imbottigliati nel traffico? Quello che fino all'anno scorso era l'incubo quotidiano dei pendolari nelle ore di punta, nel 2020 a causa degli effetti ...È morta Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi. A comunicarlo è proprio l'Anpi. «Con immenso dolore, comunichiamo - scrivono in una nota - la scomparsa della nostra amatissima presidente nazion ...