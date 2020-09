Mercato Juve, scambio De Sciglio-Emerson Palmieri: retroscena a Londra (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il calcioMercato sta giungendo al termine. Mancano cinque giorni alla chiusura ma le trattative sembrano tutt’altro che finite. Anzi. Diciamo che stanno entrando nel vivo proprio ora. In questo caso, la Juventus starebbe tentando uno scambio che potrebbe risolvere qualche problema di stallo nel Mercato in uscita e, di conseguenza, di quello in entrata. Tra i famosi nomi in uscita dal club bianconero ci sarebbe quello di Mattia De Sciglio. Nonostante l’infortunio di Alex Sandro, infatti, il terzino non rientrerebbe nei piani del mister Andrea Pirlo. A questo proposito, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, starebbe cercando di imbastire qualche trattativa per lasciar partire De Sciglio e, di conseguenza, portare a Torino qualche nome nuovo, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il calciosta giungendo al termine. Mancano cinque giorni alla chiusura ma le trattative sembrano tutt’altro che finite. Anzi. Diciamo che stanno entrando nel vivo proprio ora. In questo caso, lantus starebbe tentando unoche potrebbe risolvere qualche problema di stallo nelin uscita e, di conseguenza, di quello in entrata. Tra i famosi nomi in uscita dal club bianconero ci sarebbe quello di Mattia De. Nonostante l’infortunio di Alex Sandro, infatti, il terzino non rientrerebbe nei piani del mister Andrea Pirlo. A questo proposito, il direttore sportivo dellantus, Fabio Paratici, starebbe cercando di imbastire qualche trattativa per lasciar partire Dee, di conseguenza, portare a Torino qualche nome nuovo, ...

