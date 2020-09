M5s, Crimi: ‘Deroga ai due mandati non in discussione, io non mi ricandido. Appendino? Condanna surreale, ha capacità per leadership’ (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Il Movimento 5 stelle non sta rivedendo l’ipotesi del limite del doppio mandato“. Mentre il M5s si prepara ad avviare il percorso degli Stati generali e mentre non mancano discussioni per rivedere alcuni dei principi fondanti del Movimento, il capo politico Vito Crimi ha escluso che verrà toccata la regola che impedisce di ricandidarsi al termine del secondo mandato. “Ritengo il tema assolutamente fuori da ogni discussione”, ha detto intervistato da Maria Latella a SkyTg24. “Il limite dei due mandati in Parlamento e per i consiglieri regionali personalmente dico che è uno dei temi a cui il M5s non può rinunciare. Io sono al secondo e non mi ricandiderei nemmeno se ci fosse dieci mandati, per una questione di principio”. Solo il 28 settembre scorso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Il Movimento 5 stelle non sta rivedendo l’ipotesi del limite del doppio mandato“. Mentre il M5s si prepara ad avviare il percorso degli Stati generali e mentre non mancano discussioni per rivedere alcuni dei principi fondanti del Movimento, il capo politico Vitoha escluso che verrà toccata la regola che impedisce di ricandidarsi al termine del secondo mandato. “Ritengo il tema assolutamente fuori da ogni”, ha detto intervistato da Maria Latella a SkyTg24. “Il limite dei duein Parlamento e per i consiglieri regionali personalmente dico che è uno dei temi a cui il M5s non può rinunciare. Io sono al secondo e non mi ricandiderei nemmeno se ci fosse dieci, per una questione di principio”. Solo il 28 settembre scorso, ...

