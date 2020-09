Italia-Usa: Mike Pompeo a Roma, incontra Conte. Poi in Vaticano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, e' arrivato a Roma e sta incontrando il premier Giuseppe Conte, poi vedrà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e avrà un bilaterale con il ministro degli esteri, Luigi Di Maio Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il segretario di Stato americano,, e' arrivato ae stando il premier Giuseppe, poi vedrà il segretario di StatoPietro Parolin e avrà un bilaterale con il ministro degli esteri, Luigi Di Maio

nzingaretti : Lukashenko è un dittatore che usa la violenza contro il suo popolo e per soffocare l’opposizione pacifica. Nessuna… - luigidimaio : Importante partnership tra Italia e USA, nell'ambito della missione spaziale Artemis. È la prima intesa sottoscritt… - Agenzia_Italia : Buon compleanno Fintstones, da 60 anni raccontano la società Usa - zazoomblog : Italia-Usa: Mike Pompeo a Roma incontra Conte. Poi in Vaticano - #Italia-Usa: #Pompeo #incontra #Conte. - Sylvie26804002 : RT @mastro_linto: Votare #Biden in Usa, equivale a votare i #grullopidioti in Italia: stessa feccia globalista comunista satanista. Se #Tru… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Usa Alleanza Italia-Usa/ L importanza del patto Nato contro le sfide emergenti - di Lorenzo Guerini Il Messaggero Pompeo, blitz anti cinese da Conte e Di Maio. Ed è scontro con il Vaticano

Il segretario di Stato Usa è in Italia. Incontri con Conte, Di Maio e Parolin. In cima all'agenda il pressing anti cinese. Scintille col Vaticano Grande tensione (diplomatica) per la visita del ...

Italia-Usa: Mike Pompeo a Roma, incontra Conte. Poi in Vaticano

ROMA – Visita uffiiale. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, e’ arrivato a Roma e sta incontrando il premier Giuseppe Conte, poi vedrà il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, e avrà ...

Il segretario di Stato Usa è in Italia. Incontri con Conte, Di Maio e Parolin. In cima all'agenda il pressing anti cinese. Scintille col Vaticano Grande tensione (diplomatica) per la visita del ...ROMA – Visita uffiiale. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, e’ arrivato a Roma e sta incontrando il premier Giuseppe Conte, poi vedrà il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, e avrà ...