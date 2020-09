In Piemonte i nuove contagi balzano a 170 su 6 604 tamponi

lavocediasti : Anche oggi l'Astigiano registra cinque positivi in più. Il consueto bollettino regionale segnala 65 nuove guarigion… - Ansa_Piemonte : Juve:; Ramsey 'ci divertiamo, arrivate nuove idee'. Centrocampista: 'Inter Napoli e Milan sono forti, Serie A dura'… - TVMR_CNMR : Commissione Sanità Piemonte: inserito il gruppo di lavoro su #famiglia. Obiettivo esaminare il corpus legislativo… - eleonoraanello : RT @eHabitatit: 'Le nuove generazioni ci insegnano che è dalle piccole cose che si fa la differenza, creando uno stile di vita #sostenibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte nuove

Resta però immutato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 12 in tutto il Piemonte, e si registra un lieve incremento (+3) negli altri reparti, dove i pazienti sono oggi in totale 196. Le ...L'esibizione, che ha aperto la settimana di grande golf in Piemonte, è stata vinta dal team dello scozzese ... Dopo il ritorno al successo nel Toscana Alps Open Matteo Manassero punta una nuova ...